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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Fırsatlara odaklanıyoruz

Fırsatlara odaklanıyoruz
Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, 2023 yılının ilk çeyreğinin durağan geçmesini beklediklerini söyledi. Önder sözlerine şöyle devam etti: "Nedeni, son 2-3 aydır içeri giren siparişlerde önceki yıllara göre bir miktar durgunluk söz konusu. Rusya Ukranya savaşı, enerji maliyetlerindeki artış, paritenin eşitlenmesi ve Avrupa'daki resesyon beklentileri Türkiye ekonomisini oldukça zorlasa da ülke olarak bu süreçleri bile pozitife çevirecek gücümüzün olduğuna inanıyorum. Post-Corona döneminde yeni bir dünya, yeni riskler ve fakat yeni fırsatlar var. Türkiye'nin bu süreci fırsata çevirecek gücü ve çalışma azmi var."
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