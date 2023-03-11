Fitch küresel ekonomi büyüme tahminini yükseltti

ABD, AVRO BÖLGESİ VE ÇİN'İN BÜYÜME TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Çin'in 2023 büyüme tahmininin aralıktaki yüzde 4,1'den yüzde 5,2'ye, Avro Bölgesi'nin yüzde 0,2'den yüzde 0,8'e ve ABD'nin yüzde 0,2'den yüzde 1'e yükseltildiği bildirildi.

Fitch'in gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsü ise ABD için yüzde 0,8 Avro Bölgesi için yüzde 1,4 ve Çin için yüzde 4,8 oldu.

Raporda, Avrupa gaz krizinin son aylarda hafiflediği anımsatılarak bu durumun Avro Bölgesi'nin büyüme beklentilerini iyileştirdiğini ve temel enflasyon baskılarını düşürdüğü kaydedildi.

ABD ekonomisinin, yıl başındaki güçlü istihdam ve tüketim artışıyla kısa vadede tahmin edilenden daha fazla ivme kazandığı vurgulanan raporda, hanehalkı gelir artışının devam ettiği ve pandemide oluşturulan tasarruf tamponlarının bir süreliğine harcamaları destekleyeceği aktarıldı.

Raporda, ABD ekonomisinde gecikmeli de olsa bir resesyonun öngörüldüğü belirtilerek söz konusu resesyonun üçüncü çeyreğin sonlarında başlamasının beklendiği ifade edildi.