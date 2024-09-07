Fitch, Türkiye’nin notunu yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-" ye yükseltti, görünümü "pozitif"ten "durağan"a revize etti. Reyting şirketi not artışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rezervlerin 2024 sonu itibarıyla 158 milyar dolara ve 2025 sonu itibarıyla 165 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz. Pozitif reel faiz oranları, düşük cari hesap açığı ve döviz korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüş, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyecektir" dedi. Enflasyonun 2024'ü yüzde 43'te tamamlamasını beklediklerini ifade eden Fitch, büyümenin 2024'te yüzde 3,5'e ve 2025'te yüzde 2,8'e düşmesini bekliyoruz. AB'nin öngörülen kademeli toparlanması net ihracatı destekleyecektir" açıklamasını yaptı.Fitch Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü de durağandan pozitife çıkarmıştı. Fitch'ten sonra, S&P mayıs ayında ve Moody's de temmuzda Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişti. Türkiye'nin kredi notu Fitch ve S&P'de "B+" olurken, Moody's'de "B1" seviyesinde bulunuyor. Tüm kuruluşlarda Türkiye'nin notu "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altındaydı.