Fiyat etiketinde dijital dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde; fiyatların açık, erişilebilir ve dürüst biçimde sunulmasını sağlamak üzere yeni uygulamalar hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre işletmelere fiyat bilgisi paylaşımı zorunluluğu getirildi. Vatandaş, hizmet almak istediği işletmelerin fiyat bilgilerine her yerden ve her an, dijital ortamda erişebilme imkânına kavuşuyor. Yeni dönemde lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan ve kriterleri Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığına aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek; kamuoyunun şeffaf biçimde erişimine sunulacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilecek. Satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) artık zorunlu olarak düşülecek. Bu sayede tüketiciler yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacak; haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek adil ticaret ilkesi güçlendirilmiş olacak.

FİZİKSEL OLARAK GÖSTERME ZORUNLUĞU VAR

Yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerini tüketicilerin erişimine karekod (QR kod) yöntemiyle de sunabilecek. Tüketicilerin talebi hâlinde işletmeler, fiyat listesini fiziksel olarak da göstermekle yükümlü olacak. Bu sayede vatandaşlar fiyat bilgilerine hem dijital hem fiziki ortamda hızlı, kolay ve şeffaf biçimde ulaşabilecek. Kitap, dergi, gazete ve benzeri ürünleri satan işletmelerde ürün fiyatlarının yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterilebilmesi mümkün hale geldi. Bu düzenleme, tüketicilerin söz konusu ürünlerin fiyatlarını daha kolay, hızlı ve doğru şekilde öğrenebilmesini sağlayacak.

DARA NEDİR?

VATANDAŞLAR örneğin açıkta satılan meyve, sebze, peynir gibi bir ürün almak istediklerinde bunlar bazen kaplarda tartılabiliyor. Dara, kabı ile tartılan nesnelerin kabının ağırlığı anlamına geliyor. Yeni düzenleme kapsamında satıcılar, ürün tartılacak kabın ağırlığını belli etmek için kabı tartarak darasını alacak. Böylece satılan ürün gramajında kabın ağırlığının yer alması önlenecek.