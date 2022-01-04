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Giriş Tarihi: 4.1.2022 19:11 Son Güncelleme: 4.1.2022 19:32

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yapılıyor. Komtie, 2021 yılı enflasyon gelişmelerini değerlendirecek, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirleri görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayan toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmelerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirlerin de masaya yatırılması öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

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Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplandı
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