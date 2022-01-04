Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.