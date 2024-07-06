Fiyat listesini kapıya koymayana ceza

TİCARET Bakanlığı, tarife ve fiyat denetimleri kapsamında işletmelere toplam 47 milyon 43 bin 348 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tarife ve fiyat listelerine ilişkin denetimlerin aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi. Ticaret il müdürlüklerinin 2 Ocak 2024'ten itibaren yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelere yoğun denetimler yapmaya başladığı hatırlatılan açıklamada, 114 bin 567 firmanın denetlendiği ve denetimler sonucunda 21 bin 659 aykırılık tespit edildiği belirtildi.