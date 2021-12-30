Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'Sıfır" ve 'Yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:19

Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'Sıfır" ve 'Yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı

AA
Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki ’Sıfır ve ’Yenilenmiş’ telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı

Fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 3 ay taksit yapılabilecek. BDDK'nin ardından Ticaret Bakanlığı da söz konusu telefonların fiyat limitleri ile taksit sayılarında değişikliğe gitti.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) cep telefonlarında "yenilenmiş ürün teşviki" kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sayılarında yaptığı değişikliğe uygun düzenlemeye gidildi.

Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'Sıfır" ve 'Yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA