Fiyatlar yükseldi mi yükseltildi mi? Bu rakamlar herşeyi anlatıyor!

"TARLADA ÜRETİLEN ÜRÜN SOFRAYA KADAR 7-8 KERE EL DEĞİŞTİRİYOR"

Peki bu fiyat artışları neden oluyor? Burada üretilen mal 7-8 tane 7-8 tane el değiştiriyor. Yani burada sürekli el değiştiren ürün için komisyonlar devreye giriyor, kar marjları devreye giriyor, ulaştırma-depolama maliyetleri devreye giriyor. Fiyat yüzde 500 yüzde 600 artıyor. Bunun enflasyonla bir ilgisi yok. Ticaretle bir ilgisi yok. Dolayısıyla burada sadece iki kaybeden var birisi üretici birisi tüketici.