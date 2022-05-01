Fiyatları artırana müsamaha yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemine dair SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak bir katılaşma eğilimi beklemediklerini anlatan Nebati, "Vatandaşlarımızın refahını, alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.Bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Bakan Nebati, "Küresel olumsuzluklarla birlikte ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak TÜFE enflasyonu hızlandı ve mart itibarıyla yüzde 61.1'e ulaştı. Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladık ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık" diye konuştu. Enflasyon beklentilerini iyileştirmeyi, enflasyon ataletini kırmayı amaçladıklarını aktaran Nebati, "Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yaptıklarını hatırlatan Nebati, "İşletmelerimizin de bu indirimleri fiyatlara yansıtmalarını bekliyoruz. Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini düşürmek için de çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Tüm çalışmalarımız vatandaşlarımızın refahını ve alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarma hedefimiz doğrultusunda ilerliyor. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız" dedi. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceklerini aktaran Bakan Nebati, "Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.BİREYSEL yatırımcının ilgisini çekecek farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırladıklarını anlatan Bakan Nebati, "İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik ilgili kurumlarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu alternatiflerden biri olan bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarımızı tamamladık. Söz konusu senedin ihracına ilişkin diğer operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ihracın zamanlamasına piyasa şartları ve Hazine borçlanma stratejilerimiz çerçevesinde karar vererek kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.ALTIN Toplama Sistemi'ni başlattıkları 1 Mart tarihinden beri vatandaşların sisteme olan güven ve ilgisinin artarak devam etiğini anlatan Nebati, "Sistem, 81 ilde aktif şekilde uygulanıyor ve sisteme dâhil olan kuyumcu, rafineri ile bankaların sayısı da günden güne artmaya devam ediyor. Bu artış, önümüzdeki dönemde toplanan altın miktarında da belirgin bir artış olacağına işaret ediyor" diye konuştu.