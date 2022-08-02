Fiziki altın tasarruf sistemi başlıyor

istanbulAltın Rafinerisi (İAR), yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile işbirliğine giderek vatandaşa yıllık altın bazında en az yüzde 3 ek getiri sunan Fiziki Altın Tasarruf Sistemi'ni (FATSİS) hayata geçiriyor. İAR'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce uygulamaya alınan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) projesi genişletildi.Buna göre, KADSİS kapsamında altınını gram altın olarak bankaya yatıranlar, dilerlerse FATSİS uygulamasına geçerek TCMB güvencesi ile yıllık altın bazında en az yüzde 3 ek getiri fırsatı elde edecek. KADSİS ile vatandaşlar, ellerinde bulunan fiziki altınları seçilmiş kuyumculardan oluşan 250'ye yakın Altın Değerleme Noktası'na (ADN) giderek gram altın olarak banka hesaplarına yatırabiliyor. Vatandaşlar, hesaplarındaki altınları FATSİS hesaplarında kur korumalı olarak değerlendirebiliyor.KADSİS ile vatandaşlar, banka hesaplarındaki altınlarını istediği zaman fiziki olarak geri alabiliyor. FATSİS uygulamasıyla da altın yatırımcıları, vade sonunda isterlerse TL hesaplarında biriken kur korumalı bakiyelerini alabileceği gibi vade başlangıcında yatırdıkları gram altınlarını üzerine eklenen yüzde 3 getirisiyle birlikte altın hesaplarında tutmayı tercih edebiliyor. Altın Değerleme Noktaları'ndan da gram altın olarak fiziki altın teslimini sağlayacak altyapı çalışmaları da tamamlanarak uygulamaya geçirilecek.