FKB Endeksi için protokol imzalandı

İstanbulÜniversitesi ile banka dışı finans sektörünün gelişmesi yönünde önemli bir misyon yüklenen Finansal Kurumlar Birliği (FKB) arasında FKB Endeksi oluşturulmasına ilişkin protokol imzalandı. Protokol kapsamında; FKB bünyesinde işletilmekte olan Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'nde (MFKS) ve Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sisteminde (FKSTS) yer alan veriler ile FKB bünyesinde raporlama ve istatistik faaliyetlerinde kullanılan diğer verilerden hareketle FKB Endeksi ve alt endeksler üretilmesi hedefleniyor.İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, endekslerin piyasa aktörleri tarafından önemli olacağını söyledi. FKB Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Eke ise, "Anlık veriler ile oluşturulacak endeksin; Türkiye'de ticaretin nabzını ve yatırım eğilimini ölçümleyen öncü gösterge olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.