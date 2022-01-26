FLO Dijital ile mağaza cirosu % 10 artırıldı

SATIŞ süreçlerinin tamamını dijitalliştiren FLO, mağaza cirolarını yaklaşık yüzde 10 artırdı. FLO Bilgi Teknolojileri
ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş
, "FLO Dijital
uygulamamız sayesinde mağazalarımızın cirolarını yukarı çeken önemli sonuçlar elde ettik. Sektöre öncülük edecek projeleri hayata geçiriyoruz" dedi. FLO Dijital, mağaza çalışanlarının işlerini, daha kolay, daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütebilmeleri için şirket bünyesinde yazılımı yapılan mobil bir app olarak hayata geçirildi. Burak Aktaş, teknolojik gelişmelerin sağladığı imkânlardan sektörlere öncülük edecek şekilde istifade etmeye çalıştıklarını söyledi. Günümüzde mağazaların yalnızca fiziki olarak bir ürünün satın alınıp çıkıldığı mekanlar olmanın çok ötesine geçtiğini belirten Aktaş, "Omni-Channel yapımızı kuvvetlendirmek için sektöre öncülük edecek projeler hayata geçiriyoruz" diye konuştu. Bu app aracılığı ile mağaza çalışanının ihtiyacı olduğu her an yanında olduklarını söyleyen Aktaş, "FLO Dijital ile çalışanlarımız müşterinin istediği bir ürünün stokunu anında kendi mağazasında ve yakın mağazalarda sorgulayabiliyor. Ürün etiketini de mobil olarak basabiliyorlar" dedi.