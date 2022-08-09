Fon büyüklüğü %62 arttı

SABANCI Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, yılın ilk yarısında fon büyüklüğünde yıllık bazda yüzde 62 büyüdü. 2022 Haziran ayı verilerine göre BES'te 52.5 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan firma, hayat ve ferdi kaza üretiminde 1 milyar 579 milyon TL prim üretimi sağladı. AgeSA'nın yılın ilk yarısında özel sektörde hem bireysel emeklilikte hem de hayat sigortalarında liderliğin pekiştirildiğine vurgu yapan AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, "Müşteriyi odağına alan uzman satış ve hizmet ağımız, güçlü işbirliklerimiz ve dijital atılımlarımız sayesinde istikrarlı büyümemizi ve liderliğimizi sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarımız gurur verici" şeklinde konuştu.