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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Fonlar yeni fırsatlar barındırıyor

Fonlar yeni fırsatlar barındırıyor
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD) 2. Portföy Yönetimi Zirvesi'nin açılışında konuşan TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, dünyanın, dijitalleşmenin ve yeşil dönüşümün yarattığı hızlı bir değişim sürecinde olduğuna, bu sürecin "yatırım" kavramını da yeniden şekillendirdiğine, başta fon endüstrisi olmak üzere yeni fırsatlar yarattığına işaret etti. Ersarı, "2022 yılında da sermaye piyasalarına olan yatırımcı ilgisinin katlanarak arttığını gözlemiyoruz. Portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıklar, GSYH'nin yüzde 10'unun üzerine geldi" dedi.
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Fonlar yeni fırsatlar barındırıyor
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