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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Four Seasons Sultanahmet’e 2 ödül

Four Seasons Sultanahmet’e 2 ödül
Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, Travel+Leisure dergisinin 2023 World's Best Awards anketinin sonuçlarına göre 'Dünyanın En İyi Oteli' ve 'Avrupa'nın En İyi Şehir Oteli' seçildi. Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş, "Travel&Leisure dergisinin 2023 World's Best Awards ödüllerinde dünyanın en iyi oteli unvanına layık görülmekten büyük onur duyuyoruz. Çalışanlarımızın bağlılığını ve sundukları olağanüstü hizmetleri açıkça kanıtlayan bu başarı, misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatma kararlılığımızı da vurguluyor" dedi.
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Four Seasons Sultanahmet’e 2 ödül
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