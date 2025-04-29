Franchise sektörü 2025’te 70 milyar dolara koşuyor

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de franchise sektörü, ekonomik dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürüyor. Sektörün toplam pazar büyüklüğünün yıl sonuna kadar 70 milyar doları aşması bekleniyor. Bu büyüme, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yerel markaların yükselişiyle destekleniyor.

3.700 MARKA FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye'de yaklaşık 3 bin 700 marka franchise modeliyle faaliyet gösteriyor ve toplamda 66 binden fazla şubeye sahip. Franchise ekosisteminin 2025 yılına kadar 60-70 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Sektör her yıl yüzde 10-12 arasında büyüme gösteriyor. Franchise sektöründe en büyük payı gıda oluşturuyor. Zincir işletmelerin yaklaşık yüzde 80'i gıda alanında faaliyet gösteriyor. Kahve zincirleri, sağlıklı atıştırmalıklar ve vegan-vegetaryen menüler sunan restoranlar tüketici talebindeki dönüşümle öne çıkıyor. Franchise sektörü 2025'te sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ekseninde yeniden şekilleniyor. Yapay zekâ destekli müşteri hizmetleri, veri analitiği ile hedefli pazarlama ve dijital ödeme sistemleri sektörde yaygınlaşıyor.

İÇERİDE VE DIŞARIDA BÜYÜME

Türk franchise markaları yurtdışında Ortadoğu, Avrupa ve Afrika pazarlarında büyümeyi hedeflerken, yurt içinde Anadolu illerinde yeni yatırımlara yöneliyor. Büyük şehirlerin dışına yayılan franchise modeli, ekonominin tabana yayılmasına katkı sağlıyor.

GİRİŞİMCİLER İÇİN CAZİP BİR MODEL

Yatırımcılar için düşük riskli, test edilmiş iş modelleri sunan franchise sistemi, 2025'te de hem bireysel girişimcilerin hem kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor. Eğitim destekleri, marka gücü ve operasyonel kolaylık, sektöre olan ilgiyi artırıyor.