Frankfurt’tan 70 tonu aşkın acil yardım malzemesi Türkiye’ye doğru yola çıktı

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından bir destek de Almanya'daki Türklerden geldi. Almanya'nın Frankfurt kentinden THY'nin kargo uçağıyla içinde 2 bin 500 jeneratör, yüzlerce battaniye ve çok sayıda acil ihtiyaç maddesinin bulunduğu 70 tonu aşkın insani yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi.

Frankfurt havaalanından deprem malzemelerinin kargo uçağına yüklenme operasyonu esnasında Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erden Tunçer de Turkish Kargo Orta Avrupa Bölgesel Direktörü Ahmet Yıldırım ve Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Serkan Binyar'dan bilgi aldı.

2 BİN 500 JENERATÖR İLE BİRLİKTE 70 TONU AŞKIN İNSANİ YARDIM MALZEMESİ TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Türkiye'nin yaşadığı elim deprem faciası çerçevesinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın çok yoğun bir gayret ve çaba içinde olduklarını ve Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcileri olarak vatandaşlarımızın gayretlerine güçlü biçimde destek verdiklerini belirten Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, "Turkish Kargo ve Türk Hava Yollarıyla işbirliği içerisinde Hessen ve çevresindeki vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın katkılarıyla oluşturulan kargoların Türkiye'ye sevkiyatını yapılıyor şu anda. Belki de tek kalemde yapılan en büyük sevkiyat bu akşam gerçekleşiyor. 70 tonu aşkın ve içinde özellikle AFAD'ımız tarafından aciliyet arz ettiği bildirilen jeneratör ve battaniye gibi çok elzem ürünlerin olduğu 70 tonluk kargo birazdan ülkemize yola çıkıyor. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemizin zor zamanında yurt dışındaki Türkler memleketlerinin yanında olduklarını bir kez daha gösteriyorlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Biz Frankfurt Başkonsolosluğu olarak Almanya'daki ve dünya genelindeki tüm dış temsilciliklerimiz gibi yoğun bir çaba içinde ülkemize acil yardımları ulaştırma gayretindeyiz. Allah bir daha böyle felaketleri milletimize yaşatmasın. Bu elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.