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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Fransa’da rekor enflasyon

Fransa’da rekor enflasyon
EURO Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa'da enflasyon mart ayında da yükselişini sürdürerek rekor kırdı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu oran tarihin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Piyasa tahmini fiyatların yıllık 4.9 oranında artacağı yönündeydi. Enflasyon aylık bazda da yüzde 1.6 yükseldi. Fiyat artışlarına enerji, gıda ve hizmet sektörü en büyük katkıyı verdi. Hükümet enflasyonla mücadelede enerji yardımlarını da içeren 25 milyar euro değerinde bir paket açıklamıştı.
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Fransa’da rekor enflasyon
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