Fransa’dan sonra en çok Türkiye’de satıldı

YIL başından bu yana artan performansıyla Türkiye pazarında öne çıkan Citroën, haziran ayında gerçekleştirdiği 8 bin 14 adetlik satışla ayı 5'inci sırada tamamladı. Markanın ilk 6 aylık satışları ise, geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 kat artarak 32 bin 30 adede ulaştı. Markanın satış performansı, Türkiye'nin global pazardaki konumunu da güçlendirdi. Mayıs ayında olduğu gibi haziranda da dünyada Citroën'in en fazla satış yapılan ikinci ülkesi olan Türkiye, ilk 6 aylık dönemde de globalde 5'inci sıradan 3'üncülüğe yükselmiş oldu. Citroën Türkiye Genel Müdür Selen Alkım, "Özellikle mart ayından itibaren satışlarımızda büyük bir artış trendine giriş yaptık. Geçen yılı 28 bin 831 adetlik satış rakamıyla kapatmıştık. Elektrikli mobilite çözümü Citroën Ami'yi de eklediğimizde satışlarımız yaklaşık 30 bin adet seviyesini bulmuştu. Bu yıl ise henüz 6 ayda, geçen yılın toplam satışını geride bıraktık" dedi. Yılın ilk yarısındaki performansla Citroën Türkiye'nin global pazarda üçüncü sıraya yükseldiğini vurgulayan Selen Alkım, "Haziran baz alındığında ise Türkiye olarak, Fransa'dan sonra dünyada en fazla Citroën'in satıldığı ülke olmayı başardık. Satışlarımızdaki büyük artışta, binek modeller kadar hafif ticari ürün gamımızın da büyük payı bulunuyor" diye konuştu.