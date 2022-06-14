Friksiyonel İşsizlik Nedir? Friksiyonel İşsizlik Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Friksiyonel işsizlik nedir sorusu ekonomiyi takip eden kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Farklı nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan bu işsizlik türü sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde bir ülkenin ekonomisinde önemlidir. Arızi işsizlik türü olarak da bilinen bu işsizlik türü geçici özelliklere sahiptir. Friksiyonel işsizlik nedenleri ve sonuçları nelerdir sorularının tüm yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Friksiyonel İşsizlik

Ekonomi ve finans alanlarında kullanılan birçok terim bulunuyor. Bunlardan birisi de friksiyonel işsizliktir. Friksiyonel işsizlik hemen her ülke ekonomisinde görülebilir. Ancak bu işsizlik türünün ortaya çıkış nedenleri diğer işsizlik türlerine göre farklılık gösterir. Geçici bir işsizlik olduğu söylenebilir. Genelde mevcut işinden daha iyi bir iş bulmak isteyen kişiler kendi işlerini bıraktıklarında ortaya geçici bir işsizlik durumu çıkar. Bu friksiyonel işsizlik olarak tanımlanır. Yeni bir iş bulana kadar geçen süreyi kapsar. Her daim mevcut olan bir işsizlik durumudur.

Friksiyonel işsizlik normal kabul edilen işsizlik türleri arasında yer alır. Bu bakımdan düşmesi de beklenen işsizlik türlerinden biri değildir. Genelde %4'e kadar olan friksyonel işsizlik normal kabul edilmektedir. Belirli bir orandan aşağı da inmediği bilinenler arasında yer alır. Bu işsizlik türünde bireyler kendi istekleri doğrultusunda işten ayrılarak iş arayışı içerisinde olduklarından kişiler işsiz kalabilmektedir.

Friksiyonel İşsizlik Nedir?

Friksiyonel işsizlik hemen her ülkede görülebilecek işsizlik türleri arasında yer alır. Nüfus artış hızı, gizli işsizlik durumu ve makineleşme gibi durumlar nüfus yapısında bir hareketlilik meydana getirir. Asgari ücretle iş bulmak için yaratılan bu hareketlilik neticesinde friksiyonel işsizlik oranları gelişmekte olan toplumlarda genelde daha yüksek boyutlarda çıkar.

Bu işsizlik oranı istihdam yaratılmasına rağmen yine de oranlarında düşme meydana gelmez. Bu işsizlik oranını tam olarak bitirmek mümkün olmadığından tam istihdam sağlanması da mümkün olmayan bir durumdur. Ancak en iyi duruma getirilebilmesi üzerine çalışılabilir. Bu işsizlik türü genel olarak yeni bir iş arayışı çabasından kaynaklı olarak ortaya çıkar.

Yeni bir iş arayışına girilmesinin de kendi içinde birçok önemli nedeninden bahsetmek mümkündür. Eğer bir ülkede açık iş ile işsizlik birbirine yakın ve dengede duruyor ise friksyonel işsizlik türünden bahsedilebilir. Ekonomik durgunluk dönemlerinde bu işsizlik oranı oldukça aza iner ve iş arama maliyetlerinde artışlar yaşanır.

Friksiyonel İşsizlik Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Friksiyonel işsizliğin en önemli nedeni kişilerin yeni bir iş arayış dönemine girmesidir. Mevcut işlerini yeni bir iş aramak için bıraktıklarında friksiyonel işsizlik durumu ortaya çıkar. Ancak ekonominin kötü olduğu ve piyasalarda bir durgunluk ortaya çıktığında bu işsizlik oranında da azalma görülür.