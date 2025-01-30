Fuarlar ve OSB’ler sinerjilerini birleştiriyor

Türkiye ekonomisinin en önemli iki ayağı olarak kabul edilen fuarlar ve organize sanayi bölgeleri (OSB) ilk kez bu boyutta bir araya gelerek yeni bir sinerjinin fitilini ateşliyor. Türkiye'nin dünyaya da rol model olan organize sanayi bölgeleri değişen trendler ile birlikte artık fuarcılığın ve inovasyonun da yeni merkezi olmaya aday. Bu kapsamda Tükiye'de ilk kez tamamen sanayiciye ve fabrikalara özel bir fuara gerçekleşecek. "Fabrika Tedarikçileri Fuarı" İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içinde 5.000 metrekarelik kapalı alanda, çelik konstrüksiyondan inşa edilen geçici bir fuar alanında gerçekleşecek. 9-10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek fuar, sanayicilerin ihtiyaçlarına daha yakın bir hizmet sunmayı amaçlarken, aynı zamanda Türkiye'de fuarcılık anlayışına yeni bir soluk getirecek. Aynı zamanda sanayicinin ayağına kadar gelmiş olan fuar zamandan ve üretim süreçlerin de de avantaj sağlıyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, fuarın önemini şu sözlerle vurguladı: "Sanayi bölgeleri artık sadece üretim merkezleri değil, aynı zamanda inovasyonun ve iş birliğinin yeni adresi haline geliyor. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenecek Fabrika Tedarikçileri Fuarı, bu dönüşümün en önemli göstergesi. Ayrıca bu fuar ile sanayicinin ihtiyaçlarına daha yakın bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Fuar sayesinde, tedarikçiler ve üreticiler arasında doğrudan bir iletişim kurulmasını sağlayacak, işbirlikleri güçlenecek." İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace ise fuarın bölgeye olan katkılarını şöyle değerlendirdi: "Fuarımız, bölgemizin sanayi üretimini daha da güçlendirecek, yeni yatırımlara öncülük edecektir. Aynı zamanda, İzmir'in sanayi merkezi olarak konumunu daha da pekiştirecektir."Fabrika Tedarikçileri Fuarı, geniş bir katılımcı profiline sahip olacak. İş makineleri, lojistik, mühendislik hizmetleri, insan kaynakları ve daha birçok sektörden firmalar, fuarda ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Fuar boyunca, sektörel konferanslar, dijitalleşme ve yapay zekâ konularında oturumlara yer verilecek. Bu sayede katılımcılar, sektördeki son gelişmeleri takip etme ve yeni iş fırsatları yakalama imkânı bulacak.Bu sinerji neden önemli?Fuar, sanayi bölgelerinde düzenlenerek, sanayicilerin fuara ulaşımını kolaylaştırıyor ve zaman tasarrufu sağlıyor.Tedarikçiler ve üreticiler arasında doğrudan iletişim kurulmasını sağlayarak, yeni işbirliklerinin oluşmasına zemin hazırlıyor.Fuar boyunca düzenlenecek etkinlikler sayesinde katılımcılar, sektördeki son gelişmeleri takip etme ve yeni teknolojileri keşfetme fırsatı buluyor.Fuar, bölge ekonomisine canlandırarak, istihdamın artmasına ve yeni yatırımların gelmesine katkı sağlıyor.