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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Futbolun ‘token’iyle 2 milyona ulaştı

Dilek GÜNGÖR Dilek GÜNGÖR
Futbolun ‘token’iyle 2 milyona ulaştı

Adını taraftar token’leri ile duyuran Bitexen Teknoloji’nin kullanıcı sayısı 2 milyonu geçti. Şirketin sahibi Kemal Cenk Erdem, “Hem globalde hem de Türkiye’de her ligdeki kulüple iletişimde olmak istiyoruz” dedi

Türkiye'de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji, 2020'de yüzde 800 büyüdü. Bu yıl kullanıcı sayısı 2 milyonu geçen platform, son dönemde adını taraftar token'lerle duyuruyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "8'i Süper Lig takımları olmak üzere 14 kulüple taraftar token anlaşması yaptık. Hem globalde hem de Türkiye'de her ligdeki kulüple iletişimde olmak istiyoruz" diyor.
Bitexen kurulalı 3 yıl oldu. Şirketin işlem hacmi şu anda nedir?
2020'de Bitexen.com platformu ile yüzde 800 büyüme elde ettik. 2021'de ödenmiş sermayemizi 25 milyon TL'ye çıkardık. 2021 itibarıyla en fazla kripto varlığın listelendiği platform konumundayız. Hizmet verdiğimiz kullanıcı sayımız ise 2 milyonun üzerinde.

14 KULÜPLE TOKEN ANLAŞMASI

Taraftar token'lerde öncü oldunuz. Şu ana kadar kaç kulübün fan tokeni var?
Hatayspor Token ön satışı dahil olmak üzere toplam 14 spor kulübü ile taraftar token anlaşması gerçekleştirdik. Bu kulüplerden 8 tanesi Süper Lig'de yer alan kulüpler. Yeni işbirlikleri ile daha güçlü bir şekilde sektörde öncü olmaya devam edeceğiz. Tabii kulüplerle yalnızca token işbirlikleri değil sponsorluklar için de görüşüyoruz. Kadın futbol takımlarını özellikle destekliyoruz. Örneğin, Sivasspor ve Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımları'nın üç yıl boyunca isim sponsorluklarını imzaladık. Yan şirketimiz Dinamik Menkul Değerler'in Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem de Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı'nı göğüs sponsoru olarak desteklerini açıkladı. Bu desteklerimizin devamı da gelecek.
Taraftar token'ların kulüplere ne faydası var?
Taraftar token'ları sahiplerine çeşitli avantajlar ve eşsiz deneyimler sunuyor. Taraftarlar kulüp kararlarına katılma, transferlerle ve maça çıkan oyuncularla ilgili fikirlerini aktarma, takım ve kulüp üyeleri ile özel aktiviteler, imzalı kulüp ürünleri, maça ve kulübe özel aktiviteler, futbolcularla sahaya çıkma gibi aktivitelerle sınırlı olmamak üzere birçok deneyime sahip olabilecek. Ayrıca taraftar token'lar yatırım amacı ile de değerlendirilebilir.



DÜZENLEYİCİ KURALLAR GÜVENLİ YATIRIM ORTAMI

Kripto para alanında bir başıboşluk var mı? Ne yapılması lazım?
Kripto para sektöründe regülasyon çalışmaları devam ediyor. Küresel anlamda düzenleyiciler tarafından birtakım adımlar atılmış olsa bile net kararlar ve emsal gösterilebilecek bir oluşum yok. Kripto para ekosistemine düzenleyici kurallar getirilmesi Türkiye'de ve dünyada sektörel anlamda güvenli yatırım ortamının oluşturulması için önemli bir adım olacak.
Hükümetin bu alanda yeni düzenlemeleri olacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Ülkemizde 2017 itibarıyla ivme kazanan kripto paralara yönelik yasal düzenleme Gelir Vergisi Mevzuatı, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Elektronik Fon Transferi Mevzuatı ve Kara Para Aklamayla Mücadele Mevzuatı açılarından da değerlendirilip ilişkilendirilebilir.

GLOBAL İŞBİRLİKLERİ DE OLABİLİR

En çok işlem gören kulüp fan token'ı hangisi?
Attığı gol, elde ettiği şampiyonluk ve turnuva başarıları token yakımına katkı sağlıyor. Teorik olarak dolaşımdaki token miktarının azalması, token fiyatının yükselmesine sebep olabilir. Taraftar token'larında işlem hacimlerinin genel anlamda yüksek olduğunu ve kullanıcılarımızın büyük ilgi gösterdiğini gözlemledik.
Üç büyüklerle çalışmanız var mı?
Hem globalde hem de Türkiye'de her ligdeki kulüple iletişimde olmak istiyoruz. İşbirlikleri için her zaman her takım için hazırız.

8 FARKLI ALANDA HİZMET SAĞLIYORUZ

Yeni inovatif teknolojiler üzerinde çalışıyor musunuz?
Geçtiğimiz ay Babylons isimli Türkiye'nin en aktif NFT platformuna tohum yatırımcı olduk. Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen, sadakat token'ı BTXN, Bitexen Akademi, white label çözümleri, kurumsal eğitimler, dijital varlık oluşturma hizmetleri, ödeme sistemleri ve son olarak NFT platformu gibi şu anda toplamda sekiz farklı alanda hizmet sağlıyoruz.

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Futbolun ‘token’iyle 2 milyona ulaştı
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