Futbolun ‘token’iyle 2 milyona ulaştı

Türkiye'de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji, 2020'de yüzde 800 büyüdü. Bu yıl kullanıcı sayısı 2 milyonu geçen platform, son dönemde adını taraftar token'lerle duyuruyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem
, "8'i Süper Lig
takımları olmak üzere 14 kulüple taraftar token anlaşması yaptık. Hem globalde hem de Türkiye'de her ligdeki kulüple iletişimde olmak istiyoruz" diyor.
Bitexen kurulalı 3 yıl oldu. Şirketin işlem hacmi şu anda nedir?
2020'de Bitexen.com platformu ile yüzde 800 büyüme elde ettik. 2021'de ödenmiş sermayemizi 25 milyon TL'ye çıkardık. 2021 itibarıyla en fazla kripto varlığın listelendiği platform konumundayız. Hizmet verdiğimiz kullanıcı sayımız ise 2 milyonun üzerinde.
14 KULÜPLE TOKEN ANLAŞMASI
Taraftar token'lerde öncü oldunuz. Şu ana kadar kaç kulübün fan tokeni var?
Hatayspor Token
ön satışı dahil olmak üzere toplam 14 spor kulübü ile taraftar token anlaşması gerçekleştirdik. Bu kulüplerden 8 tanesi Süper Lig'de yer alan kulüpler. Yeni işbirlikleri ile daha güçlü bir şekilde sektörde öncü olmaya devam edeceğiz. Tabii kulüplerle yalnızca token işbirlikleri değil sponsorluklar için de görüşüyoruz. Kadın futbol takımlarını özellikle destekliyoruz. Örneğin, Sivasspor
ve Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımları
'nın üç yıl boyunca isim sponsorluklarını imzaladık. Yan şirketimiz Dinamik Menkul Değerler
'in Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem
de Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı
'nı göğüs sponsoru olarak desteklerini açıkladı. Bu desteklerimizin devamı da gelecek.
Taraftar token'ların kulüplere ne faydası var?
Taraftar token'ları sahiplerine çeşitli avantajlar ve eşsiz deneyimler sunuyor. Taraftarlar kulüp kararlarına katılma, transferlerle ve maça çıkan oyuncularla ilgili fikirlerini aktarma, takım ve kulüp üyeleri ile özel aktiviteler, imzalı kulüp ürünleri, maça ve kulübe özel aktiviteler, futbolcularla sahaya çıkma gibi aktivitelerle sınırlı olmamak üzere birçok deneyime sahip olabilecek. Ayrıca taraftar token'lar yatırım amacı ile de değerlendirilebilir.
DÜZENLEYİCİ KURALLAR GÜVENLİ YATIRIM ORTAMI
Kripto para alanında bir başıboşluk var mı? Ne yapılması lazım?
Kripto para sektöründe regülasyon çalışmaları
devam ediyor. Küresel anlamda düzenleyiciler
tarafından birtakım adımlar atılmış
olsa bile net kararlar ve emsal gösterilebilecek
bir oluşum yok. Kripto para ekosistemine
düzenleyici kurallar getirilmesi Türkiye'de
ve dünyada sektörel anlamda güvenli yatırım
ortamının oluşturulması için önemli bir adım
olacak.
Hükümetin bu alanda yeni düzenlemeleri olacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Ülkemizde 2017 itibarıyla ivme kazanan
kripto paralara yönelik yasal düzenleme
Gelir Vergisi Mevzuatı, Katma Değer
Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu,
Elektronik Fon Transferi Mevzuatı ve Kara
Para Aklamayla Mücadele Mevzuatı açılarından
da değerlendirilip ilişkilendirilebilir.
GLOBAL İŞBİRLİKLERİ DE OLABİLİR
En çok işlem gören kulüp fan token'ı hangisi?
Attığı gol, elde ettiği şampiyonluk ve turnuva
başarıları token yakımına katkı sağlıyor.
Teorik olarak dolaşımdaki token miktarının
azalması, token fiyatının yükselmesine
sebep olabilir. Taraftar token'larında
işlem hacimlerinin genel anlamda
yüksek olduğunu ve kullanıcılarımızın
büyük ilgi gösterdiğini gözlemledik.
Üç büyüklerle çalışmanız var mı?
Hem globalde hem de Türkiye'de
her ligdeki kulüple iletişimde olmak
istiyoruz. İşbirlikleri için her zaman
her takım için hazırız.
8 FARKLI ALANDA HİZMET SAĞLIYORUZ
Yeni inovatif teknolojiler üzerinde çalışıyor musunuz?
Geçtiğimiz ay Babylons isimli Türkiye'nin
en aktif NFT platformuna tohum yatırımcı
olduk. Dijital Varlık Alım Satım Platformu
Bitexen, sadakat token'ı BTXN, Bitexen
Akademi, white label çözümleri, kurumsal
eğitimler, dijital varlık oluşturma hizmetleri,
ödeme sistemleri ve
son olarak NFT platformu
gibi şu anda
toplamda sekiz
farklı alanda
hizmet sağlıyoruz.