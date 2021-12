Futbolun ‘token’iyle 2 milyona ulaştı

Türkiye'de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji, 2020'de yüzde 800 büyüdü. Bu yıl kullanıcı sayısı 2 milyonu geçen platform, son dönemde adını taraftar token'lerle duyuruyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem , "8'i Süper Lig takımları olmak üzere 14 kulüple taraftar token anlaşması yaptık. Hem globalde hem de Türkiye'de her ligdeki kulüple iletişimde olmak istiyoruz" diyor.2020'de Bitexen.com platformu ile yüzde 800 büyüme elde ettik. 2021'de ödenmiş sermayemizi 25 milyon TL'ye çıkardık. 2021 itibarıyla en fazla kripto varlığın listelendiği platform konumundayız. Hizmet verdiğimiz kullanıcı sayımız ise 2 milyonun üzerinde. Hatayspor Token ön satışı dahil olmak üzere toplam 14 spor kulübü ile taraftar token anlaşması gerçekleştirdik. Bu kulüplerden 8 tanesi Süper Lig'de yer alan kulüpler. Yeni işbirlikleri ile daha güçlü bir şekilde sektörde öncü olmaya devam edeceğiz. Tabii kulüplerle yalnızca token işbirlikleri değil sponsorluklar için de görüşüyoruz. Kadın futbol takımlarını özellikle destekliyoruz. Örneğin, Sivasspor ve Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımları 'nın üç yıl boyunca isim sponsorluklarını imzaladık. Yan şirketimiz Dinamik Menkul Değerler 'in Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem de Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı 'nı göğüs sponsoru olarak desteklerini açıkladı. Bu desteklerimizin devamı da gelecek.Taraftar token'ları sahiplerine çeşitli avantajlar ve eşsiz deneyimler sunuyor. Taraftarlar kulüp kararlarına katılma, transferlerle ve maça çıkan oyuncularla ilgili fikirlerini aktarma, takım ve kulüp üyeleri ile özel aktiviteler, imzalı kulüp ürünleri, maça ve kulübe özel aktiviteler, futbolcularla sahaya çıkma gibi aktivitelerle sınırlı olmamak üzere birçok deneyime sahip olabilecek. Ayrıca taraftar token'lar yatırım amacı ile de değerlendirilebilir.Kripto para sektöründe regülasyon çalışmalarıdevam ediyor. Küresel anlamda düzenleyicilertarafından birtakım adımlar atılmışolsa bile net kararlar ve emsal gösterilebilecekbir oluşum yok. Kripto para ekosisteminedüzenleyici kurallar getirilmesi Türkiye'deve dünyada sektörel anlamda güvenli yatırımortamının oluşturulması için önemli bir adımolacak.Ülkemizde 2017 itibarıyla ivme kazanankripto paralara yönelik yasal düzenlemeGelir Vergisi Mevzuatı, Katma DeğerVergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu,Elektronik Fon Transferi Mevzuatı ve KaraPara Aklamayla Mücadele Mevzuatı açılarındanda değerlendirilip ilişkilendirilebilir.Attığı gol, elde ettiği şampiyonluk ve turnuvabaşarıları token yakımına katkı sağlıyor.Teorik olarak dolaşımdaki token miktarınınazalması, token fiyatının yükselmesinesebep olabilir. Taraftar token'larındaişlem hacimlerinin genel anlamdayüksek olduğunu ve kullanıcılarımızınbüyük ilgi gösterdiğini gözlemledik.Hem globalde hem de Türkiye'deher ligdeki kulüple iletişimde olmakistiyoruz. İşbirlikleri için her zamanher takım için hazırız.Geçtiğimiz ay Babylons isimli Türkiye'ninen aktif NFT platformuna tohum yatırımcıolduk. Dijital Varlık Alım Satım PlatformuBitexen, sadakat token'ı BTXN, BitexenAkademi, white label çözümleri, kurumsaleğitimler, dijital varlık oluşturma hizmetleri,ödeme sistemleri veson olarak NFT platformugibi şu andatoplamda sekizfarklı alandahizmet sağlıyoruz.