G20’de en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülkeyiz

G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülke konumunda olduğunu belirtti. Brezilya'nın Maceio kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda konuşan Kacır, dijital eşitsizliklerin azaltılmasının önemine dikkat çekerek, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin internet erişiminden yoksun olduğunu ve bu dijital uçurumu kapatmak için uluslararası işbirliklerinin gerekliliğini vurguladı. Yapay zekanın, şeffaf, etik ve sorumlu bir şekilde kullanıldığında kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın katalizörü olabileceğini ifade etti.Kacır, Filistin'deki olayları örnek vererek, teknolojinin etik ilkelere dayandırılmadığında büyük felaketlere yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı sosyal medya platformlarının Filistin'e destek mesajlarına kısıtlama getirmesini eleştirerek, G20 ülkelerinin dijital şirketlerin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı eylemlerine karşı kararlılıkla durmaları gerektiğini ifade etti. Kacır, Brezilya, Suudi Arabistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve ABD ile dijitalleşme, yapay zeka ve teknoloji alanlarında iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye'nin kırsal kalkınma hamleleri ile tarımda gençlere ve kadınlara yönelik uygulanan pozitif ayrımcılıktan bahsetti. Yumaklı, Birleşmiş Milletler'in 2030 "sürdürülebilir kalkınma hedefleri" doğrultusunda tarımsal üretim ve gıda sistemlerinde 4 önemli başlığın olduğunu belirtti. Türkiye'nin tarımsal üretimin artırılması, verimli ve kaliteli üretimin yaygınlaşmasını için çalıştığını belirten Yumaklı, "Özellikle gıda arz güvenliğinin garanti altına alınması ve sonrasında da ihtiyacı olan ülkelere üretim avantajımızı kullanarak bunları ihraç etme konusu bizim açımızdan önemli" diye konuştu.