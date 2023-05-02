Gabon’a kara, Sırbistan’a tren yolu yapacak

Türkiye'nin köklü şirketlerinden ERG Grubu, rotasını yurtdışına çevirdi. Yurtiçinde havaalanı, yol, köprü, baraj ve santral gibi birçok dev yatırımda imzası bulunan grup, yarım asırdır yurtiçinde elde ettiği tecrübesini yurtdışına taşımak için kolları sıvadı.Yurtdışına açılırken yurtiçini ihmal etmelerinin söz konusu olmadığını söyleyen ERG International Su İşleri Koordinatörü Uzi Sezer, "Türkiye'de doğduk, büyüdük ve geliştik. Grupta özellikle ikinci neslin işbaşına gelmesiyle yurtdışında da çok ciddi projelere imza atmaya başladık. Şu anda önemli bir sıçrama hamlesi arifesindeyiz. Birçok ülke yakın takibimizde. Çok yakında bizden büyük haberler duyacaksınız" dedi.Yurtdışı açılımını Londra'da açtığı ofisle başlatan grubun halen, Zürih, Viyana ve Milano'da ofisleri bulunuyor. Bu adımlarla farklı coğrafyalardaki aktivitelerini hızlandırdıklarını söyleyen Uzi Sezer, "İnşaatçı kimliğimizin yanı sıra, farklı alanlarda uluslararası altyapı projelerini üstlenen, özellikle sürdürülebilir alanlarda yüklenici ve yatırımcı olan bir şirkete dönüştük" diye konuştu.Yakın zamanda Kolombiya Cartagena'da liman inşaatı için ön sözleşme imzalandıkları bilgisini veren Sezer, burada hidrojenin de içinde bulunduğu likit ürünler için depolama terminali inşa edeceklerini kaydetti.Özellikle Afrika'da su altyapısının son derece zayıf olmasından kaynaklı bu bölgede su projeleri üzerinden büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Sezer, şunları anlattı: "Su konusunda, Afrika'nın yanı sıra Orta Asya ve Latin Amerika'ya da odaklandık. Geçen hafta Gabon'da iki yol, iki tane de su altyapısı projesinin ön anlaşmasını, Sırbistan'da ise tren yolu rehabilitasyon anlaşması imzaladık. Grubumuz Güney Asya, Doğu Avrupa, Afrika'nın tamamı ve Latin Amerika'da faaliyetlerini sürdürüyor. Boyut olarak dünyadaki en büyük kapasiteli yenilenebilir enerji santrallerinden birini kurmaya hazırlanıyoruz."Ciddi tarım sahalarına sahip olduklarını söyleyen Uzi Sezer, şunları kaydetti: "Kendi arazilerimiz de var, kiralama da yapıyoruz. Bu alanlar üzerinde açık saha tarım ürünleri üretimi yapıyoruz, seralarımız var. Tarımda çok ciddi genişleme planlarımız bulunuyor. Tarımı yan iş değil, hedef iş olarak görüyoruz. Yurtdışında da tarım yapmak istiyoruz. Orta Asya'da ve Afrika'da bu konuda çok ciddi imkânlar görüyoruz."Grubun yurtiçinde yürüttüğü en önemli proje Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı. Yaklaşık 2.2 milyar euro büyüklüğündeki proje için 25 uluslararası kredi kuruluşundan yeşil finansman desteği sağlayan grup, 42 ayda yatırımı tamamlayacak. Yatırım tamamlandığında 10.5 saat olan yol süresi 3.5 saate inecek.