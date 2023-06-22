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Giriş Tarihi: 22.6.2023 09:22

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

AA
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri Kurban Bayramı'nda ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Öte yandan, bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ile Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılacağına ilişkin düzenleme, daha önce Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak
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