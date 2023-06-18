Gayrettepe istasyonu için geri sayım

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Gayrettepe istasyonu etabını gelecek aylarda hizmete almak için aralıksız çalıştıklarını belirtti.Gayrettepe ile Kağıthane arasında test sürüşü gerçekleştiren Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının 22 Ocak'ta açıldığını anımsatarak şunları keydetti: "Önümüzdeki aylarda hizmete almak için aralıksız çalıştığımız hattımızın Gayrettepe istasyonunu da içeren 3.5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane- Gayrettepe etabındaki çalışmalarda sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Ocak'tan beri günde 112 sefer yaparak 8 istasyonda hizmet veriyoruz. Açılıştan itibaren 2 milyon üstünde yolcu taşıdık, 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 450 bin yolcuya hizmet verdik."Metroyla İstanbul'un dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluştuğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "İlk olarak 37.5 kilometreyle tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM'i aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde günde 64.5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metreyle kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hatta kullanılıyor."Projenin gelecek 20 yılda sağlayacağı kazançlardan bahseden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 45.3 milyon euroluk işletme ve bakım, 247.1 milyon çevresel, 30.4 milyon kaza ve yaralanma, 2.3 milyar euroluk da zaman kazancı sunacağını anlattı.Uraloğlu, ilk defa yerli ve milli imkânlarla, bakanlık tarafından desteklenen bir projeyle ASELSAN ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sisteminin bu metro hattında kullanıldığını bildirdi.