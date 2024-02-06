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Giriş Tarihi: 6.2.2024 09:33

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda bir haftada 24 bine yakın yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile 1 haftada 23 bin 661 yolcu taşındığını bildirdi.

AA
Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı’nda bir haftada 24 bine yakın yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 1 haftalık yolcu taşıma bilgilerini paylaştı.

Yolcu sayısındaki artışa dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Açılışı Cumhurbaşkanı'mız tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en derin metro istasyonu Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile açıldığı ilk gün 1302 yolcuya, bir haftada ise toplam 23 bin 661 yolcuya hizmet verdik. Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki yolcu sayısını yüzde 23 artırdık. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserlerle Türkiye hızlanıyor."

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Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda bir haftada 24 bine yakın yolcu taşındı
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