Gayrimenkul devleri İstanbul’da buluşacak

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM), İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICVB) işbirliğinde, dünyanın en büyük gayrimenkul kongrelerinden biri olan ABD Ulusal Emlakçılar Birliği'nin (National Association of Realtors-NAR) 2025 yılı kongresini İstanbul'a getirmeyi başardı. Her yıl ortalama 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, İstanbul otellerini de dolduracak. Kongrenin duyurusu TÜGEM'in 8. kuruluş yıldönümünde yapıldı. TÜGEM Onursal Başkanı Hakan Akdoğan, "Bu kongreyle küresel pazar payımızın artmasına da katkı sağlayacağız" dedi. Etkinlikte TÜGEM Onursal Başkanı Hakan Akdoğan, görevi Serkan Şahin'e devretti. Gecede SABAH Gazetesi Muhabiri Betül Alakent'e sektöre verdiği destekler için teşekkür plaketi takdim edildi.