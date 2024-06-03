Gayrimenkul sektörü 59 çeyrektir üst üste büyüyor

Gayrimenkul sektörü, ülke ekonomisinin büyümesine üst üste 59 çeyrektir katkı veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüdü. Büyümenin iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımında inşaat sektörü yüzde 11.1'lik performansla ilk sırada yer aldı. Son 59 çeyrektir üst üste ülke ekonomisinin büyümesine pozitif katkı veren gayrimenkul faaliyetleri sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.5 büyüdü. Sektör en son 2009'un ikinci çeyreğinde küçülmüştü. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, 250 alt sektörü besleyen gayrimenkul sektörünün ekonomiye katkısının 15 yıldır kesintisiz devam ettiğini belirtti. Çekici, "Satılan konut adedi açısından OECD ülkeleri arasında ABD'den sonraki en büyük pazarız" dedi.