Gayrimenkul sektöründe rota yeniden oluşturuluyor

Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi, yıllar içinde artan başarısı ile gayrimenkul sektörünün en önemli platformlarından biri haline gelirken, zengin içeriği, uluslararası üst düzey konuşmacıları ve katılımcılarıyla da sektörde bir marka haline gelmeyi başardı. 17. kez düzenlenecek olan Gayrimenkul Zirvesi, 25 Ekim 2022'de ilham verici sanat deneyimleri sunan ve dünyaca ünlü birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Sektörden pek çok aktörün ve kurumun destekçisi olduğu, her yıl farklı bir konseptte düzenlenen 17. Gayrimenkul Zirvesi, bu sene "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosu ile gerçekleştirilecek. GYODER bu zirveyle ana vizyonu olan 4T prensibi ile; Tabiat, Toplum, Teknoloji ve Tasarım konularını sahiplenerek amacını ve farkını hem yaptıkları hem de söylemleriyle tüm sektör paydaşlarına iletmeyi amaçlıyor. Zirvede sektöre dair birçok yenilikle beraber, GYODER'in erişilebilir konut modeli ile ilgili çalışmasının detayları da kamuoyu ile paylaşılacak.

Sunuculuğunu Jülide Ateş'in yapacağı zirvede yer alacak panelist ve moderatörlerden bazıları ise; GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, PwC Türkiye Yönetici Ortağı ve Sektör Lideri Ersun Bayraktaroğlu, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, İstinye Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli, Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Cushman & Wakefield Türkiye Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucusu Murat Tabanlıoğlu, Epos Kurucu Ortağı Neşecan Çekici, Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ, Denizbank CEO'su Hakan Ateş, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, iLab CEO'su Mustafa Say, Missafir CEO'su Mehmet Yüksel, Nulook Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, Galataport İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdem Tavas, Akfen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın olacak.

Zirvenin yurtdışından ağırlayacağı konukları arasında da; Emlak Yatırımcısı Goodwin Gaw, Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Konut Müdürü Doris Andoni, Neom City CEO'su Nadhmi Al Nasr ve Emaar Properties CEO'su Mohamed Alabbar gibi alanında önemli isimler yer alacak.