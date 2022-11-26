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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Gayrimenkul yatırımı altından kıymetli

Gayrimenkul yatırımı altından kıymetli
Amerika, Almanya, İngiltere, Dubai ve Kazakistan başta olmak üzere 7'den fazla ülkede birçok proje hayata geçiren Nef Global, Amerika'da 400 milyon doların üzerinde yeni yatırımla konut ve arsa projeleri geliştireceği bir ortaklığa imza attı. "Batı'da nerede konut ihtiyacı varsa orada olmak istiyoruz" diyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Şu an gayrimenkul yatırımı altından kıymetli. Fonların gayrimenkul yatırımı son 2 yılda çok arttı" dedi. Timur, Miami'de 2.200 konut için 3 arazinin satın alımını tamamlayarak yatırımına başladıklarını kaydetti.
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Gayrimenkul yatırımı altından kıymetli
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