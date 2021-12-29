Gayrimenkulde rekorlar yılı

Giriş Tarihi: 30.12.2021

Bu yılın ilk 11 ayında 1 milyon 265 bin adetle konut satış rekoru kırıldı. Yabancıya satışta da kasımda aylık bazda 50 bin geçilerek zirve görüldü. Konut fiyatlarındaki artış ise yüzde 40 seviyesine ulaştı