Gayrimenkulde rekorlar yılı

Gayrimenkul sektörü, pandeminin de etkisiyle 2021'e durgun başlamıştı. Yılın ikinci yarısına kadar bu durgunluk hem satış hem de yatırımlar açısından seyrini korudu. Ancak ikinci yarıdan sonra durum değişti. Son dönemde inşaat maliyetlerinin yükselmesinin ardından konut fiyatlarının zamlanacağı beklentisi ev almak isteyen tüketiciyi harekete geçirdi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verileri de bu hareketi doğruladı. Kasımda 178 bin 814 konut satılarak bu yılın en yüksek aylık satış rakamına ulaşılırken, 11 ayda 1 milyon 265 bin ev satışı yapılarak rekor üstüne rekor kırıldı.
OCAKTA DİPTEYDİ
Konut satışları 2021 yılına dipte başladı. Tüm zamanların en kötü ocak ayı rakamıyla; 70 bin 587 adetle yılın açılışı yapıldı. İlk 6 ayda dalgalı seyreden satışlar haziran itibarıyla 100 bin seviyesinin üzerinde gerçekleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son açıkladığı kasım ayı verilerine göre, kasımda 178 bin 814 adetle yılın zirvesine çıkıldı. Ocak-kasım döneminde ise satışlar 1 milyon 265 bin 353'e çıkarak, bir önceki yılın zirvesini zorlamaya başladı.
Yabancıda rekor üstüne rekor
Yükselen kurlar ile fiyat avantajı yakalayan yabancılar alıma doymuyor. Yabancıya satışta çifte rekor yaşandı. Yabancıya satış kasım yüzde 39.4 artarak 50 bin 735 adete ulaştı ve henüz aralık verisi dahi açıklanmadan tüm zamanların zirvesine çıktı. Yabancıya satış 2019 yılında 45 bin 483 adetle rekor kırmıştı. Ayrıca kasımda aylık satış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.4 artarak 7 bin 363 oldu. Bu rakam da en yüksek aylık yabancıya satış olarak kayıtlara geçti. Yabancıya satış tarihinde ilk kez aylık 7 bin adedi geçmiş oldu. Yabancı en çok İstanbul
ve Antalya
'dan ev alırken, İran, Irak ve Rus vatandaşları ilk 3'te yer aldı.
Konut fiyatları zirvede ARTIŞ % 40
Konut fiyatlarındaki artış rekora doymuyor. Salgının ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle inşaat maliyetinde yaşanan büyük yükseliş ile konut arzının azalması fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Merkez Bankası
'nın (TCMB) Ekim 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi
verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre 40, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak da yüzde 16.8 yükseliş yaşandı. Yüzde 40'lık bu artış, tüm zamanların rekoruna işaret etti.
İzmir öne çıktı
Konut fiyatlarındaki artış İstanbul'da yüzde 38.7, Ankara'da yüzde 36.1 ve İzmir
'de 40.2 seviyesinde gerçekleşirken, pandemi sonrasında gözde olan yazlık bölgeler zirvedeki yerini korudu. Artışta ilk sırada yüzde 52.3 ile Aydın, Muğla, Denizli bölgesi yer aldı. İkinci sıraya yüzde 50.1 ile Diyarbakır, Şanlıurfa bölgesi çıktı. Yazlık bölgelerden Antalya, Burdur, Isparta ise yüzde 47.3 artış ile üçüncü sırada yer aldı.
Ortalama metrekare 5 bin 317 lira
Konutta metrekare birim fiyatları eylül ayında ilk kez 5 bin lirayı geçmişti. Ekimde ortalama metrekare fiyatı 5 bin 317 lira oldu. Bu veri, Türkiye'de 100 metrekare bir evin fiyatının ortalama 531 bin 700 lira olduğu anlamına geliyor. İstanbul'da metrekare fiyatı ortalama 8 bin 166 liraya çıkarken, İzmir'de 6 bin 337 lira, Ankara'da ise 3 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor.
Satışlar neden arttı?
İnşaat maliyetlerinin yükselmesinin ardından konut fiyatlarının zamlanacağı beklentisi ev almak isteyen tüketiciyi harekete geçirdi. Kamu bankalarının faiz oranlarını yüzde 1.20'ye kadar çekmesi kredili satışları da artırdı. Vatandaş alternatif yatırım araçlarındaki birikimini gayrimenkule kaydırdı. Döviz kurundaki yükseliş sebebiyle yabancı yatırımcının son zamanlardaki talebi ciddi oranda arttı. Gurbetçiler de son dönemdeki kur artışları nedeniyle Türkiye'den gayrimenkul alımına yöneldi. Yüz yüze eğitimlerin başlaması artışın sebepleri arasında bulunuyor.
2022'de sektörü ne bekliyor?
Gayrimenkul sektörü, 2022 yılında yeni zirveleri zorlayacak. Özellikle arzın kısıtlı kalması nedeniyle yükselişe geçen konut fiyatları, yeni yılda talepteki artışın da etkisiyle yeni rekorlara koşacak. Fiyatlardaki artış sürecek, yeni inşa edilen konutlarda yeni maliyetlere göre fiyat belirlenecek. Stoklarını tüketen konut geliştiricileri, yeni yatırımlarını teker teker raftan indirecek. Çünkü 2020 yılından bu yana koronavirüs nedeniyle yeni yatırımlara başlanamamış, projelerin çoğu beklemeye alınmıştı. 2021'in son çeyreğinden itibaren yeni projeler teker teker satışa çıkmaya başlamıştı, 2022'de bu furya devam edecek. 2021 yılıyla birlikte artık koronavirüs döneminde önemi anlaşılan balkonlu, bahçeli, teraslı evler ön plana çıkmaya başlamıştı. 2022'de yeni projeler bu anlayışla inşa edilmeye devam edecek.