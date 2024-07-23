Gayrimenkulde üçlü işbirliği

Reportage Properties (Birleşik Arap Emirlikleri), MESA Holding ve Sabah Investment Group (Azerbaycan) firmalarının İstanbul'da düzenlenen imza töreniyle, güç birliği yaparak oluşturduğu RMS Capital Investment, global pazarda güçlü bir oyuncu olma hedefiyle yola çıkıyor. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan'ın önde gelen gayrimenkul firmaları arasında kurulan ortaklık (RMS Capital Investment) global olarak büyük projeleri en kısa zamanda hayata geçirmek üzere kuruldu.RMS Capital Investment ortaklık yapısında, Reportage Properties yüzde 34, Mesa yüzde 33 ve Sabah Investment Group yüzde 33 paya sahip. Ortaklığın ilk projeleri, 2024 ve 2025 yıllarında Dubai, İstanbul ve Bakü'de hayata geçirilecek. Toplamda 600 milyon dolar yatırım yapılacak. Finansman, ortaklar tarafından karşılanacak ve projelerin merkez yönetimi Dubai'den organize edilecek. MESA Holding CEO'su Mert Boysanoğlu, "RMS, global dünyada yatırım, özellikle de konut yatırımları yapmak isteyen bir grup olarak hayatına başladı. Bizim üç grup olarak bu yıl içerisinde yaklaşık 600 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. İlki, Dubai'de bir proje ile başlayacak, sonrasında ise Türkiye ve Bakü'de devam edeceğiz" dedi. Reportage Properties Yönetici Direktörü Andrea Nucera, "Gayrimenkulü mükemmellik, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik üzerinden yeniden tanımlayarak, gayrimenkul geliştirmede fark yaratmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Sabah Investment Group CEO'su Orkhan Mustafayev ise, "Reportage, MESA ve Sabah arasındaki ortak girişim sadece bizim için değil, halihazırda faaliyet gösterdiğimiz pazarlar için de önemli bir an" şeklinde konuştu.