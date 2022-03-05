Gaz depoları dolu, sıkıntı yok

BOTAŞ
Genel Müdürü Burhan Özcan
, Rusya
-Ukrayna
savaşı sonrasında doğalgaz ile ilgili endişeleri giderdi. Savaşın Türkiye
'nin doğalgaz planlamasını etkilemeyeceğini belirten Özcan, "Rusya'dan doğalgaz akışında kesinti olmaz. Türkiye'nin kullandığı doğalgazın yüzde 41'i Rusya'dan geliyor. Biz boru hatları açısından geçiş üssü durumundayız. Rusya'nın iki ayrı güzergahı var; ya Avrupa ya Çin" dedi.
SİGARA KAĞIDI BİLE GEÇMEZ
TBMM KİT Alt Komisyonu'nda BOTAŞ'ın hesaplarının ele alındığı toplantıya katılan Özcan, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Türkiye'nin doğalgaz planlamasını etkilemez. Bizi etkileyecek şey fiyatlardır. Dünya doğalgaz borsasında fiyatlar arttıkça biz de etkileniyoruz. Silivri ve Tuz göllerindeki depolarda 4.5 milyar metreküp gazımız var. Türkiye'de 360 milyon metreküp günlük gaz tüketiliyor. Hiç gaz verilmezse 15 gün yeter. Bizim gazla ilgili sıkıntımız yok. Depolarda bir sigara kağıdı kadar boşluk yok şu anda. Depoların boş olduğu, gaz olmadığı söylemleri doğru değil" diye konuştu. 2025'te 12 milyar metreküp depolama hacmine ulaşılacağını söyleyen Özcan, "Depoların kapasitesinin artırılması için çalışmalar devam ediyor" dedi.