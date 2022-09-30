Gaz depolarımız fullendi

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazla ilgili Avrupa'da yaşananlara ve kendilerinin aldığı tedbirlere değinerek, 2 yıl önce başlattıkları çalışmayla Silivri'deki doğalgaz yeraltı deposunun kapasitesini artırma kararı aldıklarını söyledi. Deponun kapasitesini 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe genişletme çalışmasında sona gelindiğini belirten Dönmez, "Şu anda Silivri'deki yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette. Kışa giriyoruz. Tuz Gölü'ndeki depomuzda 1.2 milyar metreküplük bir rezervimiz, depolama alanımız vardı. Onu yine aynı şekilde yaz aylarında tam doldurduk. Orada da yine kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor ama oradaki çalışmalarımız 2 yıl kadar daha sürecek. Çok daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 5.4 milyar metreküplük depolama rezervine ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini belirten Dönmez, "İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek gemiyi Filyos'a göndereceğiz" diye konuştu. Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşifle Karadeniz'in altındaki yapıları yeni bulgu ve bilgilere göre yeniden değerlendirdiklerini belirterek, "Şimdi yeni bilgi ve bulguları, bu sahadaki sismik çalışmalarla yeniden değerlendiriyoruz. Çalışmalar neticelendiğinde, yeni keşif yapıldığında sizlerle paylaşmış olacağız" dedi.