Gaz merkezini 1 yıl içinde işletebiliriz

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, talep etmeleri hâlinde 5 LNG terminali ile Avrupa'ya 40 milyar metreküp doğalgaz verebileceklerini söyledi. Bakan Dönmez, bir haber kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını ifade ederek, "Bu alanda dünyanın 14 ülkesinden biri olduk. Bu kurulu gücümüzün yüzde 55'lik kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor" dedi. Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da herhangi bir gaz ticaret merkezi olmadığını anlatan Dönmez, "Bizim temasta olduğumuz bölge ülkeleri de bizim bu gaz merkezi projesini destekliyorlar. Gaz merkezini 1 yıl içinde işletebilir hale geleceğiz" diye konuştu. Gabar'daki petrol keşfi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Dönmez, "150 milyon varillik net üretilebilir keşfe imza attık. Yine o sahanın yakın coğrafyasında aramalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, bu rakam yukarı yönlü revize edilecek. Böylece hem doğalgazda Karadeniz keşfiyle birlikte hem de petrolde dışa bağımlılığımızı azaltmış olacağız" dedi.