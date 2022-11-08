Gaz sahasında boru hattının % 97’si tamam

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizdeki boru hattı çalışmalarının yüzde 97 tamamlandığını söyledi. Dönmez, "Önümüzdeki hafta içerisinde kablolama çalışmalarını tamamlayacağız. Hedefimiz 10 üretim tesisi açmaktı, 9'u tamamlandı. Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz" dedi.Dönmez, sahada yeni keşif olabileceğine işaret ederek, "Sakarya Gaz Sahası ve Amasra'da uluslararası firmalara sahanın rezerv değerlendirmesini yapan bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda gelen öncü bilgiler oradaki mevcut rezervin daha yukarı yönlü güncelleneceği şeklinde. Yeni keşiflerle artış olabilir, hem de mevcut sahadaki yeni değerleme çalışmalarıyla artış olabilir" ifadelerini kullandı. Dönmez, Türkiye'nin 3. nükleer santrali için Trakya'da yer tespiti çalışmaları yapıldığını söyledi.BAKAN Dönmez, Türkiye'nin bir enerji üssü olması için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Hem kaynak ülkelerini hem de kullanıcı ülkeleri bir araya getirip fikirleri alacağız. Sonrasında bunu devreye koyacağız. Türkiye sadece gazın ticaretinin yapılacağı bölge ve merkez olmayacak. Dağıtımının da yapılacağı bir üs olacak" dedi.