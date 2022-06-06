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Giriş Tarihi: 6.6.2022 12:58 Son Güncelleme: 6.6.2022 13:33

Castoro 10 platformu İstanbul boğazından geçti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Castoro 10 platformu İstanbul boğazından geçti

Karadeniz'deki gazın taşınması için deniz dibine boru döşeyecek Castoro 10 platformu İstanbul Boğazından geçti. Geçiş sırasında dev bir yük gemisi 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçtiği sırada platforma çarpmamak için üç kez kornaya bastı.

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp gazın karaya taşınması için deniz dibine boru döşeyen Bahama bayraklı "Castoro 10' isimli 140 metrelik platform saat 11.00 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. 'Maersk Tracker' isimli römorkörün çektiği 140 metre uzunluğunda ve 10 bin 487 groston ağırlığındaki platformunun boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik botları de eşlik etti.

5 KİLOMETRE SIĞ SUDA BORU DÖŞEYECEK

Platform, Karadeniz'de yaklaşık 5 kilometrelik sığ suda doğalgaz boru serim ve döşeme işlemi gerçekleştirecek. Derin sularda boru döşeme işlemini yapacak olan geminin ise Temmuz ayında Karadeniz'de çalışmalara katılması bekleniyor.

"KARADENİZ GAZINDAN KRİTİK SAFHAYI GERİDE BIRAKTIK"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün twitter hesabından "Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp Filyos'a doğru yol aldı" notunu paylaştı.

DEV YÜK GEMİSİ PLATFORMA ÜÇ KEZ UYARI KORNASI ÇALDI

Platformun boğaz geçişi sırasında boğaz trafiğinin kapatılmasına rağmen dev yük gemisi Platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçtiği sırada hızla platforma yaklaşarak üç kez uyarı kornasına bastığı görüldü. Platformun boğazdan geçişi sırasında yük gemisi ile 'Maersk Tracker' isimli römorkörün çektiği 140 metre uzunluğunda ve 10 bin 487 groston ağırlığındaki platform tehlike yaşadı. Platformun boğazdan geçişi sırasında dev yük gemisinin hızla platforma yakın geçmesi olası bir tehlikenin yaşanmasına neden oldu.

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Castoro 10 platformu İstanbul boğazından geçti
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