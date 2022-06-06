Castoro 10 platformu İstanbul boğazından geçti

DEV YÜK GEMİSİ PLATFORMA ÜÇ KEZ UYARI KORNASI ÇALDI

Platformun boğaz geçişi sırasında boğaz trafiğinin kapatılmasına rağmen dev yük gemisi Platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçtiği sırada hızla platforma yaklaşarak üç kez uyarı kornasına bastığı görüldü. Platformun boğazdan geçişi sırasında yük gemisi ile 'Maersk Tracker' isimli römorkörün çektiği 140 metre uzunluğunda ve 10 bin 487 groston ağırlığındaki platform tehlike yaşadı. Platformun boğazdan geçişi sırasında dev yük gemisinin hızla platforma yakın geçmesi olası bir tehlikenin yaşanmasına neden oldu.