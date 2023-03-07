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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Gaz ticaret merkezi altyapısında sona geldik

Gaz ticaret merkezi altyapısında sona geldik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ticaret merkezinin yasal altyapısında sona yaklaşıldığını söyledi. Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile ilgili "Depreme odaklandık ama çalışma grupları devam ediyor. Hedefimiz bir yıl içinde orayı işler hale getirmek. Bir-iki kanunda değişiklik ihtiyacı var, o da önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek ve ondan sonra yasal altyapı büyük ölçüde tamamlanacak" dedi. Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Dönmez, Karadeniz gazının devreye alınacağı tarihe ilişkin de "Çok değil, bir miktar gecikme olabilir" diye konuştu.
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Gaz ticaret merkezi altyapısında sona geldik
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