Gaz ve elektrikte destek % 70 arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen yıl doğalgazda 69.3 milyar lira, elektrikte 11.5 milyar lira olmak üzere yaklaşık 81 milyar liralık Hazine desteğiyle hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladıklarını söyledi. Bakan Nebati, "Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı yüzde 70 oranında artmıştır" dedi. Yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarının da düşeceğine dikkat çeken Nebati, "Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır" diye konuştu.