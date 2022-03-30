Gazda ilk alarm sinyali Almanya’dan

Avrupa
'da, Rusya
'nın doğalgaz ticareti için ruble üzerinden ödeme talebini devam ettirmesi ve bunu tüm ülkelerin reddetmesi nedeniyle kriz büyüyor. Ülkelerin stoklarındaki erime devam ediyor. Almanya
Ekonomi ve Çevre Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesinin etkinleştirildiğini bildirdi. Habeck yaptığı açıklamada, arz konusunda şimdilik sorun yaşanmadığını belirtti ancak şu sözleri de ekledi: "AB ülkelerinin, Rus gazının kesilmesi ihtimaline karşı birlikte hareket etmesi gerekiyor. Almanya'nın doğalgaz depoları yüzde 25 kapasiteyle dolu." Almanya'nın mevcut doğalgaz acil durum planına göre "erken uyarı," üç aşamalı uyarı sisteminin ilk aşaması olma özelliğini taşıyor ve bu aşamada devlet müdahalesine ihtiyaç duyulmuyor. Almanya'daki elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon sağlayıcısı Bundesnetzagentur'un başkanı Klaus Mueller de sosyal medya hesabından, erken uyarının amacının arzın aksamasını önlemek olduğunu kaydederek, tüketicileri ve piyasayı "tüm senaryolara karşı hazırlıklı olmaya" çağırdı. Almanya ve İtalya
gibi enerji ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasını Rusya'dan tedarik eden AB ülkeleri, enerji bağımsızlığı için adım atılmadan Rusya'ya enerji ambargosu uygulanmasına karşı çıkıyor.
41 YILIN REKOR ENFLASYONU
Dün ayrıca Almanya'da geçen ay yüzde 5.1 olan yıllık enflasyon, Rusya- Ukrayna savaşı sonucu artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7.3'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Şubatta yüzde 5.1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7.3'e çıkmış oldu. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 29.5 artması dikkat çekerken, gıda fiyatlarında yıllık artış yüzde 6.2 ve hizmetlerde yüzde 2.8 oldu.