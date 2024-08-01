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Giriş Tarihi: 2.8.2024

Gazdaki artışın konutlara etkisi yüzde 24.4 olacak

Gazdaki artışın konutlara etkisi yüzde 24.4 olacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda doğal gaz alım bedeline yapılan yüzde 38'lik fiyat artışının, Türkiye genelinde konutlarda kullanılan gaz fiyatları üzerindeki ortalama etkisinin yüzde 24.4 düzeyinde olduğunu bildirdi. EPDK'den yapılan açıklamada, 1 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli doğal gaz tarifelerinin Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından kamuoyuna açıklandığı ifade edildi. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33.1 ve yüzde 38 oranındaki artışların birim gaz alım bedeline yansıyan artışlar olduğu ve gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konutlarda kullanılan gaz fiyatlarındaki ortalama etkisinin ise yüzde 24.4 düzeyinde olduğu kaydedildi.
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Gazdaki artışın konutlara etkisi yüzde 24.4 olacak
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