Gaziantep Büyükşehir, Nurdağı’nda tüm köylere ulaştı

EFİLOĞLU: SAHADAYIZ ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

Bölgede çalışmalardan sorumlu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu 4 gündür yoğun bir şekilde yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Nurdağı ilçemizin gitmediğimiz ulaşamadığımız köyü kalmadı. Onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını fazlasıyla giderdik. Ekiplerimiz buradan Pazarcık ve Adıyaman'ın bazı bölümlerinde 100'e aşkın seferler düzenledi. Üst bölgesi olarak Nurdağı Yüzme Havuzu'nu seçtik. Bu zamana kadar buraya gelen yardım miktarı 12 tır oldu ama gelen başka yardım tırlarını farklı yerlere kanalize ediyoruz. Vatandaşta ciddi memnuniyet var. Sahadayız elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."