Gaziantep Sanayi Odası’na baklava ödülü

Ankara'da düzenlenen TOBB 70. yıl etkinliklerine, GSO'dan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO TOBB Delegeleri Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Metin Erturhan, Mustafa Özgüler, Sami Konukoğlu, Metin Yıldırım Demir, Cemil Turgay Direkçi ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen katıldı.

Ödül dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep mutfağının ve ülkemizin en değerli kültür varlıklarının başında gelen Antep Baklavasına alınan tescilin coğrafi işaret konusunda Türkiye için bu alanda bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

GSO'nun Antep Baklavasına tescil alarak ve Türkiye adına bir ilki gerçekleştirerek elde ettiği başarının örnek teşkil ettiğini, daha sonra AB tescilli ürün sayısının arttığını ifade eden Konukoğlu,

GSO'nun katmer, baklava ve kutnu kumaşı olmak üzere 3 tescilli ürününün daha bulunduğunu hatırlattı.