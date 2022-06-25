Gaziantep Sanayi Odası’na baklava ödülü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 70. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde, Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünü olan Antep Baklavası'nı tescil ettiren Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na ödül takdim edildi.
Ankara'da düzenlenen TOBB 70. yıl etkinliklerine, GSO'dan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO TOBB Delegeleri Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Metin Erturhan, Mustafa Özgüler, Sami Konukoğlu, Metin Yıldırım Demir, Cemil Turgay Direkçi ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen katıldı.
Ödül dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep mutfağının ve ülkemizin en değerli kültür varlıklarının başında gelen Antep Baklavasına alınan tescilin coğrafi işaret konusunda Türkiye için bu alanda bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
GSO'nun Antep Baklavasına tescil alarak ve Türkiye adına bir ilki gerçekleştirerek elde ettiği başarının örnek teşkil ettiğini, daha sonra AB tescilli ürün sayısının arttığını ifade eden Konukoğlu,
GSO'nun katmer, baklava ve kutnu kumaşı olmak üzere 3 tescilli ürününün daha bulunduğunu hatırlattı.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, bu güzel ödülün Gaziantep'e çok yakıştığını ve Gazi şehir için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, "Tüm dünyada baklava denilince ilk akla gelen yer Gaziantep olsa da bunun hem Türkiye'de hem de dünyada resmiyet kazanması gerekiyordu. Tescil süreci zor ve meşakkatli olsa da sonuçları itibarıyla ülkelere ve şehirlere çok büyük kazanımlar sağlıyor. Girişimciliği ile ön plana çıkan şehrimiz de Antep Baklavasıyla coğrafi tescil konusunda ülkemize öncü ve örnek olmuştur" dedi.