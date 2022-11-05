Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gaziantep’e 35 milyarlık dev yatırım: Cumhurbaşkanımızın her müjdesi bizi mutlu ediyor
Giriş Tarihi: 5.11.2022 16:32

Gaziantep’e 35 milyarlık dev yatırım: Cumhurbaşkanımızın her müjdesi bizi mutlu ediyor

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Gaziantep’e 35 milyarlık dev yatırım: Cumhurbaşkanımızın her müjdesi bizi mutlu ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanında aralarında 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray projesi ile 3 katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı'nın da bulunduğu 35 milyar liralık dev projelerin açılışını yapacak. Gaziantep sokakları Türk bayrakları ile donatıldı. ‘Gastronomi şehri Gaziantep’ten 6’lı yemek masasına oy yok’, ‘ Bahçalarda saz olur. Gül açılır yaz olur. Altılı masaya oy veremem. Geleceğim yok olur’ yazılı pankartlar asıldı.

Heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen Gaziantepliler duygularını SABAH ile paylaştı.

Evlatlarının geleceği için iktidarın devam etmesini isteğini belirten Aynur Öztürk, "Sabah kahvaltıyı yapıp alana koştum. Başkanımızın şehrimize gelmiş beni çok mutlu etti. Heyecanla kendisi ile buluşmayı bekliyoruz. Dünya liderinin gelmesi bizi heyecanlandırıyor. Şehrimize ve ülkemize yapılan yatırımlarla gurur duyuyoruz. Bu yatırımların artmasını istiyoruz. Bunun için de 2023'te tercihimizi cumhur ittifakından yana kullanacağız. Evlatlarımın geleceği için bu iktidar devam etmeli" dedi.

Engellerin önündeki engelleri kaldıran hükümeti desteklediğini belirten Bilal Çift, "Ben bedensel engelli bir birey olarak atılan adımları çok beğeniyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Allah'ın izniyle 2023'te yeniden cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz engellerin istekleri de karşılanacak. Türkiye'nin yüzüncü yılına yakışır bir seçim olacak. Allah cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Nadire Ulu, "Cumhurbaşkanımızın her müjdesi bizi mutlu ediyor. Şehrin trafik sorununu ortadan kaldıracak gaziray projesinin açılışı olacak. Gaziantep olarak cumhurbaşkanımız ile buluşmayı bekliyoruz.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’e 35 milyarlık dev yatırım: Cumhurbaşkanımızın her müjdesi bizi mutlu ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA