Gaziantep’e 35 milyarlık dev yatırım: Cumhurbaşkanımızın her müjdesi bizi mutlu ediyor

Evlatlarının geleceği için iktidarın devam etmesini isteğini belirten Aynur Öztürk, "Sabah kahvaltıyı yapıp alana koştum. Başkanımızın şehrimize gelmiş beni çok mutlu etti. Heyecanla kendisi ile buluşmayı bekliyoruz. Dünya liderinin gelmesi bizi heyecanlandırıyor. Şehrimize ve ülkemize yapılan yatırımlarla gurur duyuyoruz. Bu yatırımların artmasını istiyoruz. Bunun için de 2023'te tercihimizi cumhur ittifakından yana kullanacağız. Evlatlarımın geleceği için bu iktidar devam etmeli" dedi.