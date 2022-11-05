Gaziantep’e 35 milyarlık dev yatırım: Cumhurbaşkanımızın her müjdesi bizi mutlu ediyor

Heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen Gaziantepliler duygularını SABAH ile paylaştı.
Evlatlarının geleceği için iktidarın devam etmesini isteğini belirten Aynur Öztürk, "Sabah kahvaltıyı yapıp alana koştum. Başkanımızın şehrimize gelmiş beni çok mutlu etti. Heyecanla kendisi ile buluşmayı bekliyoruz. Dünya liderinin gelmesi bizi heyecanlandırıyor. Şehrimize ve ülkemize yapılan yatırımlarla gurur duyuyoruz. Bu yatırımların artmasını istiyoruz. Bunun için de 2023'te tercihimizi cumhur ittifakından yana kullanacağız. Evlatlarımın geleceği için bu iktidar devam etmeli" dedi.
Engellerin önündeki engelleri kaldıran hükümeti desteklediğini belirten Bilal Çift, "Ben bedensel engelli bir birey olarak atılan adımları çok beğeniyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Allah'ın izniyle 2023'te yeniden cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz engellerin istekleri de karşılanacak. Türkiye'nin yüzüncü yılına yakışır bir seçim olacak. Allah cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.
Nadire Ulu, "Cumhurbaşkanımızın her müjdesi bizi mutlu ediyor. Şehrin trafik sorununu ortadan kaldıracak gaziray projesinin açılışı olacak. Gaziantep olarak cumhurbaşkanımız ile buluşmayı bekliyoruz.