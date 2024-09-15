Gaziantep’e 70 milyon dolarlık yatırım

Almanya, Tayland, Dubai (BAE), Rusya, Türkiye ve Kazakistan olmak üzere 6 ülke 11 şehirde projeye sahip, 8 sektörde faaliyet gösteren RAMS Global, Gaziantep'teki ikinci pojesi olan Rams City Gaziantep'in tanıtımını gerçekleştirdi. 70 bin metrekare inşaat alanı yaklaşık olarak da 44 bin satılabilir, 254 ofis ve ticari ünitelerden oluşan projeye toplam 70 milyon dolar yatırım yapıldı.Rams Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, "Neredeyse İstanbul'daki projelerimizle yarışacak ölçüde bir talep oluştu. Gaziantep'te şu an en fazla talep toplayan proje oldu. Gaziantep'in hem ilk yaşam merkezi hem de alışveriş merkezi olacak. Bu konseptte geliştirilmiş başka proje yok. Metrekare fiyatını 100 bin lira olarak planlıyoruz" dedi. Ticaret merkezi olarak hayata geçirilen Rams City'nin inşaat alanı 70 bin 740 metrekare. Projede, ofisler, toplantı alanları, restoranlar ve alışveriş merkezi olacak. Teslim tarihinin satışa başlanan gün itibarıyla 24 ay olarak belirlendiğini belirten Bülbül, "Ben 11-12 ayda bitiririz diye düşünüyorum. 254 üniteden oluşuyor proje ama şimdiden 8 bin talep geldi. Gelen taleplerin tamamı Türk yatırımcılardan. Biz genelde önce Türk sonra yabancı yatırımcılara satış yapıyoruz" diye konuştu. Bugüne kadar yaptıkları projelerin zamanından önce teslim edildiğinin altını çizen Bülbül, "Özellikle Türkiye; Kazakistan, Moskova ve Tayland gibi bölgelerde yaptığımız yatırımlar... Hepsi zamanında değil, zamanından önce teslim edilmiş projeler. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Biz söylediklerimizin yüzde 100'ünü değil, yüzde 150'sini yapıyoruz" şeklinde konuştu.Dünya çapında yaptıkları yatırımların hacminin 2 milyar doları geçtiğini vurgulayan Bülbül, "Devam eden projelerle beraber hacim yaklaşık 3-3.2 milyar dolar bandına ulaşacak seviyeye geldi. Şirketin sadece gayrimenkul yatırımlarından oluşturduğumuz hacim bu. Diğer iş alanlarımızdan değil" ifadelerini kullandı.Türkiye adına güzel işler yapmak için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Bülbül, "Tek motivasyonumuz başarılı işler yapmak. Kazakistan'da da devam eden 2 milyon metrekare, teslim ettiğimiz 4-4.5 milyon metrekare proje var" ifadelerini kullandı.Konut piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bülbül, şözlerini şöyle tamamladı: "Sektörde şu anda bir daralma olsa da gelecek senenin ikinci çeyreği itibarıyla konut satışlarının artacağını öngörüyoruz. İstanbul'da deprem diye bir gerçek var maalesef. 600 bin çok riskli konut var. Ortalama dört kişi baz alındığında, olası bir depremde 2.4 milyon insanın hayatını kaybetme olasılığı var. Kentsel dönüşüm çok önemli İstanbul için."