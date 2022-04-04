Gaziantep’te 6. OSB kurulacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından kuruluş çalışmaları yürütülen Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 880 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından kuruluş protokolü onaylanan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nce tüzel kişiliğinin tescili yapılan Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB, Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Bölgesi'nde kurulacak.

Yürütülecek kamulaştırma işlemleri ve proje onaylarının ardından arsa tahsislerine başlanacak olan OSB'nin kent ve bölge sanayisine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Ayakkabı sektörünü bir araya toplayacak ve daha iyi koşullarda, katma değeri yüksek üretimler yapılmasına imkan sağlayacak olan OSB ile birlikte aynı zamanda Gaziantep'e ait markaların oluşturulması ve markalaşma oranının artırılması hedefleniyor.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, OSB'nin Gaziantep ve bölgenin üretim kapasitesini artıracağını ve ülke ekonomisine her açıdan değer katacağını söyledi. Özpolat, Türkiye'de ayakkabı üretim merkezlerinin başında Gaziantep'in geldiğini fakat hedeflenen neticelere ulaşılabilmesi için özellikle marka, tasarım ve tanıtım alanlarında mesafe kat edilmesi gerektiğini belirtti.

Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB'nin markalaşma ve tanıtım noktasında üstleneceği rol ile yerel kalkınmaya ve şehrin zenginleşmesine de katkı yapacağını söyleyen Özpolat, kentte büyümeye devam eden sektörün büyük bir rekabetçilik potansiyeli taşıdığını ve bu durumun Ayakkabı İhtisas OSB yatırımcıları için de önemli teşvik ve fırsatlar oluşturacağını kaydetti.