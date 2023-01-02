Gaziantep’ten 2022 yılında 10,5 milyar dolarlık ihracat

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, Gaziantep'in, en yüksek yıllık bazda ihracata imza attığını belirtti.

Dünyadaki ekonomik sorunlara rağmen Gaziantepli ihracatçıların başarılarını sürdürdüğüne işaret eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 4,3 ihracatını yükselterek 10 milyar 523 milyon 349 bin dolar gelir sağladı. Aralık ayında ise 903 milyon 746 bin dolarlık ihracat yaptı. Gaziantep, bu rakamlarla en fazla ihracat yapan iller arasında hem aylık hem de yıllık bazda 6'ıncı sırada yer aldı."

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise ihracatçıların önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, "Gaziantep olarak tüm dünyayı pazar görebilme cesaretimizle başarı hikayeleri yazıyoruz. Unutmayalım ki başarı hikayelerinin devamı ve rekabet gücümüzün artması için ihracatta nicelikten öte niteliğe odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer de "2022 yılında gerçekleştirdiğimiz toplam ihracatla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Bu başarıda payı olan, ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.