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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Gazprom dağıtım merkezi için belgeleri iletti

Gazprom dağıtım merkezi için belgeleri iletti
Gazprom'un Türkiye'ye, Rus doğalgazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini ilettiği belirtildi. Gazprom'un yıllık raporunda, "Gazprom, Ekim 2022'den beri Türk ortakları ile Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalışmaktadır. Rusya tarafı, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına iletmiştir" ifadeleri yer alıyor. Rus doğalgazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye'de bir merkez kurulmasını teklif etmişti. Putin daha sonra Rus doğalgazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini kaydetti.
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Gazprom dağıtım merkezi için belgeleri iletti
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