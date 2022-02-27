GDO’suz Türk pamuğu

Tekstil sanayisinde Türkiye'nin GDO'suz pamuktaki üstünlüğünü daha iyi kullanması için İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, İzmir Ticaret Borsası
ve Ulusal Pamuk Konseyi işbirliğiyle "GMO Free Turkish Cotton" projesi başlatıldı. Bu çerçevede kurulan GDO'suz Pamuk A.Ş, iplikten kumaşa, giyimden ev tekstiline kadar pamuktan yapılmış ürünlerin "GMO Free Turkish Cotton" etiketi alması, böylece de dünya genelinde GDO'suz Türk pamuğunun ve tekstil ürünlerinin değerine değer katılması için faaliyet gösteriyor.
GDO'suz Pamuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, uluslararası kullanım açısından "GMO Free" ifadesinin GDO'suzluğu ifade ettiğini belirtti. Bir tohumun genleriyle oynanarak bazı avantajlar amaçlandığını aktaran Kocagöz, ancak bu konunun sürdürülebilirlik ve sağlık boyutunun da değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin tekstil sanayisindeki gücü nedeniyle GDO'suz üretim yapan Yunanistan ve İspanya'dan ayrıştığını kaydeden Kocagöz, "Yaklaşık 2 milyon tonluk üretim var, onun da 1 milyon tonu bize ait. Dünyanın en fazla tohumu ari olup, GDO'suz pamuk üreten ülkesiyiz. Bizim tekstilde sanayimiz, markalarımız var. Tekstil sanayisinde dünyada sayılı ülkelerdeniz. Böyle bir avantaj, bu tekstil sanayisinin arka bahçesinde yetişiyor. Başka hiç kimsede yok" diye konuştu.